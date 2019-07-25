Череповчанин заплатил 65 тысяч рублей за оборудование для майнинга, но заказ так и не получил

25.07.2019 [Происшествия]

Житель Череповца заказал в интернете оборудование для добычи криптовалюты, произвёл оплату, но технику так и не получил. Таким образом, мужчина лишился 65 тысяч рублей и написал заявление в полицию.

По данным пресс-службы областного УМВД, это лишь один из нескольких случаев мошенничества, зарегистрированных в Вологодской области за минувшие сутки. Общий ущерб составил около 300 тысяч рублей.

Мошенники представлялись сотрудниками банка и под различными предлогами узнавали личные данные пользователя. Затем злоумышленники переводили деньги потерпевших на другие счета. От подобных действий пострадало шесть жителей региона.

«Сотрудники УМВД России по Вологодской области напоминают гражданам, что при совершении операций с переводом денежных средств, при оплате различных услуг необходимо сохранять бдительность и быть предельно внимательными», - пресс-служба УМВД по Вологодской области.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, полицейские устанавливают личности подозреваемых.

Тэги: криптовалюта, дистанционное мошенничество

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