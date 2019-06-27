За двое суток мошенники похитили около 600 тысяч рублей с банковских карт жителей Вологодской области

В течение двух дней на этой неделе жители Вологодской области около 20 раз обратились в полицию с заявлением о мошенничестве. Общий ущерб от действий злоумышленников составил примерно 600 тысяч рублей.



Чаще всего мошенники представлялись сотрудниками банка, чтобы узнать пароли и персональные данные "жертвы". Потом они переводили сбережения потерпевшего на другие счета. От таких мошенников пострадало 9 жителей региона.



Преступники использовали и другие способы обмана людей. Так, например, в Вологде женщина решила воспользоваться услугой помощи в получении кредита с плохой кредитной историей. Она лишилась 6500 рублей, которые перевела злоумышленникам, но займ так и не получила.

А вот в Череповце мужчина получил сообщение о выигрыше денежного приза. Для его получения мужчина должен был оплатить "комиссионные расходы". Он перевёл мошенникам 7600 рублей.



Ранее Newsvo также сообщал, что в Кирилловском районе пенсионерка в течение года перевела мошенникам 200 тысяч рублей за услуги экстрасенса.



По всем фактам возбуждены уголовные дела, полицейские устанавливают личности подозреваемых.



Сотрудники УМВД России по Вологодской области напоминают жителям региона, что при переводе денег или оплате услуг необходимо сохранять бдительность и быть предельно внимательными. Всем, кто все-таки стал жертвой преступления, необходимо обратиться в ближайший отдел полиции, либо позвонить «02».