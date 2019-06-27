Пенсионерка из Кирилловского района за год перечислила экстрасенсам-мошенникам 200 тысяч рублей

В Кирилловском районе 72-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что с мая 2018 по май 2019 года переводила деньги мошенникам, которые представлялись экстрасенсами.



Как рассказали Newsvo в пресс-службе областного УМВД, пенсионерка увидела рекламу услуг по очистке кармы на одном из кабельных ТВ-каналов. Она решила позвонить по указанному номеру, чтобы экстрасенс помог её сыну.

«С пенсионеркой стала общаться некая женщина. Давала ей определённые указания как проводить те или иные "магические действия". За свои услуги просила определённые суммы денег», - пресс служба УМВД по Вологодской области.



Затем на номер пенсионерки стали звонить другие люди, представлявшиеся экстрасенсами, они утверждали, что работа по её проблеме "ещё не завершена". Она,продолжала общаться с ними, выполняла их рекомендации и так же переводила деньги.



В итоге женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, полицейские устанавливают личности злоумышленников.