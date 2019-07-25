В Вологодской области растет подростковая преступность

В Вологодской области растет количество преступлений, совершенных детьми. Об этом говорили сегодня на коллегии в региональном управлении следственного комитета.

- Так, в текущем году в Вологодской области расследовано 280 преступлений данной категорий, что на 18% больше показателей шести месяцев 2018 года,- отметил в своем выступлении руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области Эдуард Шрамко.

По словам Шрамко, за последние полгода в Вологодской области на 25% возросло количество совершенных подростками тяжких преступлений, на 39% стало больше преступлений, совершенных детьми в общественных местах.

Рост подростковой преступности зафиксирован в Вологде ,Череповце, Сокольском, Тотемском, Тарногском и Никольском районах. Глава регионального управления СКР поручил следственным отделам на местах разобраться в причинах увеличения количества преступлений, совершенных детьми, и тщательнее заниматься профилактикой правонарушений.

Ранее Newsvo писал, что в мае на сельской дискотеке в Сокольском районе 16-летний подросток во время ссоры убил 25-летнего молодого человека, несколько раз ударив его ножом.

В феврале сообщалось, что в Вологде будут судить 17-летнего и 18-летнего юношей за то, что они до смерти избили 33-летнего мужчину и причинили черепно-мозговую травму его 30-летнему брату.