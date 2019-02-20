В Вологде двое пьяных подростков до смерти избили 33-летнего мужчину

20.02.2019 [Происшествия]

В Вологде 17-летнего и 18-летнего юношей будут судить за то, что они до смерти избили 33-летнего мужчину и причинили черепно-мозговую травму его 30-летнему брату, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Тело 33-летнего мужчины было обнаружено 11 июня 2018 года в квартире на Пошехонском шоссе, однако об этом происшествии правоохранительные органы сообщили только сейчас.  Работники бригады скорой медицинской помощи констатировали смерть мужчины, а также оказали первую помощь избитому 30-летнему брату погибшего.

- Экспертиза показала, что мужчина скончался от закрытой черепно-мозговой травмы и травмы груди, причиненных потерпевшему несколькими сильными ударами. Младший брат погибшего следователям пояснил, что накануне был избит ворвавшимися в его комнату незнакомыми ему подростками, которых впустил в квартиру его старший брат. Он спал в комнате, когда подростки внезапно стали его избивать. Мужчина от полученной травмы головы потерял сознание и очнулся лишь 11 июня, обнаружив, что его брат скончался, - сообщает региональное управление следственного комитета.

«По горячим следам» следователям удалось задержать подозреваемых в нападении на мужчин, ими оказались 16-летний вологжанин и его знакомый, которому буквально на днях исполнилось 18 лет.

По версии следствия, 10 июня юноши, уже находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли в квартиру к 33-летнему знакомому и распивали с ним спиртное. Во время застолья произошла ссора, и подростки избили хозяина жилища и его брата. В результате мужчина скончался от полученных, а его брат получил черепно-мозговую травму и потерял сознание.

Юноши обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК (причинение смертельных травм) и п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Материалы уголовного дела переданы в суд.

Тэги: подростки, жестокость

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