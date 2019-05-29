В Сокольском районе 16-летний подросток на сельской дискотеке зарезал 25-летнего молодого человека

29.05.2019 [Происшествия]

На сельской дискотеке в Сокольском районе 16-летний подросток во время ссоры убил 25-летнего молодого человека, несколько раз ударив его ножом. Трагедия произошла в доме культуры деревни Марковское 26 мая.

По версии следствия, 16-летний обвиняемый в тот вечер приехал на дискотеку из Кадникова в компании приятелей. С собой у подростка был нож, которым он воспользовался во время конфликта с местным жителем.

По словам очевидцев, 25-летний молодой человек возмущался, что на дискотеке приезжие. На теле погибшего следователи насчитали несколько колото-резаных ранений. И подозреваемый в убийстве, и убитый в момент происшествия были пьяны.

Подростка задержали «по горячим следам». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждено дело по ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство), сообщает региональное управление следственного комитета.

Тэги: убийство, подростки

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