Семь человек подали документы на регистрацию для участия в выборах губернатора Вологодской области

25.07.2019 [Политика]

Семь кандидатов подали в избирком Вологодской области необходимые документы на регистрацию для участия в выборах губернатора.

Это Олег Кувшинников от «Единой России», Ольга Анищенко от «Коммунистической партии социальной справедливости», Александр Морозов от КПРФ, Вадим Петриенко от партии «Народный альянс», Алексей Рылеев от партии «Родина», Маргарита Савоськина от «Справедливой России» и Ольга Ширикова от ЛДПР.

Таким образом, из первоначально выдвинутых кандидатов документы не подал только Вадим Тюрин от «Партии ветеранов России». Как ранее сообщал Newsvo, по словам бизнесмена, о выдвижении его «попросили люди, наши граждане», у него не было «личного стремления».

- В настоящее время проводится проверка документов кандидатов и собранных в их поддержку подписей депутатов представительных органов и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований. По итогам проверки будут приняты решения о регистрации либо мотивированные решения об отказе в регистрации кандидатов, - сообщается на сайте избиркома.

Окончательный список претендентов на пост высшего должностного лица региона станет известен не позднее 2 августа. Выборы назначены на 8 сентября.

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Тэги: выборы губернатора, выборы

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