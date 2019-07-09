В Кремле ждут проблем от губернаторских выборов в Вологодской области

09.07.2019 [Политика]

Кремль ждет проблем от губернаторских выборов в четырех регионах, в том числе в Вологодской области. Уже на этапе регистрации кандидатов властям удалось устранить почти всех сильных соперников действующих губернаторов, рассказали «Ведомостям» три человека, близких к администрации президента. Парламентская оппозиция вновь «сыграла в поддавки», не выставив ряд сильных кандидатов, отмечают эксперты.

Наиболее сложными регионами в Кремле теперь называют Астрахань, Вологду, Алтай, а также Санкт-Петербург.

- В Вологде у губернатора Олега Кувшинникова низкие рейтинги и сильный соперник – лидер КПРФ в областном парламенте Александр Морозов. Решения о его регистрации пока нет, говорит один из собеседников: «С одной стороны, его нельзя не допустить, поскольку он собрал подписи. С другой – в случае допуска Кувшинников может ему проиграть», - пишут "Ведомости".

В условиях роста протестных настроений у власти было два пути, считает политолог Александр Пожалов: допустить выдвижение от парламентской оппозиции нетехнических кандидатов, которые могли бы стать приемлемыми губернаторами, либо добиваться победы кандидата от власти в первом туре, даже если приходится жертвовать репутацией парламентских партий. Сегодня власть действует по второму сценарию, отмечает эксперт:

- Для победы в первом туре нужно, чтобы другие кандидаты были без федерального бэкграунда и не воспринимались как возможные губернаторы, чтобы итоговый бюллетень не был длинным и в проблемных регионах не было представителя одной или двух наиболее сильных там парламентских партий.

 КПРФ может не пройти муниципальный фильтр в Вологодской области и Калмыкии, считает Пожалов. В целом количество отказов в регистрации кандидатам парламентских партий в этом году, видимо, будет выше, чем раньше, резюмирует он.

Напомним, ранее в Кремле допустили возможность второго тура на выборах губернатора в трех регионах: , Вологодской области, Волгоградской области и Ставропольском крае. Политтехнолог Леонид Давыдов опубликовал в своем телеграмм-канале рейтинги кандидатов от власти. По его данным, Кувшинников и глава Волгоградской области Андрей Бочаров в аутсайдерах (44% и 42%).

Тэги: выборы, губернатор

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