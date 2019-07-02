В Кремле допустили возможность второго тура на выборах губернатора в Вологодской области

02.07.2019 [Общество]

Вологодская область вошла в число трех регионов, которые могут стать самыми проблемными для власти на губернаторских выборах в сентябре 2019 года. По словам источников "Дождя" в Кремле и «Единой России», в нашем регионе, а также в Волгоградской области и Ставропольском крае, возможен второй тур.

Политтехнолог Леонид Давыдов опубликовал в своем телеграмм-канале рейтинги кандидатов от власти. По его данным, Кувшинников и глава Волгоградской области Андрей Бочаров в аутсайдерах (44% и 42%).

Внутренние опросы показывают, что у жителей Вологодской области есть запрос на нового губернатора, говорит источник Дождя в «Единой России», в регионе накопилась усталость от действующего руководителя. Такая же ситуация наблюдается в Ставрополье и Волгоградской области. Как раз главы этих трех субъектов РФ идут на новый срок.

Кандидаты от КПРФ в этих регионах вряд ли составят конкуренцию действующим главам на выборах, говорит источник Дождя в партии. По его словам, в Вологодской области у Александра Морозова возникли трудности с прохождением муниципального фильтра.

Побороться собирается ЛДПР. В Вологодской области это депутат регионального парламента Ольга Ширикова.

Политолог Александр Пожалов считает, что второй тур возможен не только в этих трех регионах. В пятерку самых сложных он включает Сахалин, Санкт-Петербург, Вологодскую и Липецкую области, Ставропольский край, Алтай и Волгоградскую область. По его словам, больше всего вероятность второго тура в Вологодской области и на Ставрополье.

 

Тэги: выборы губернатора, выборы 2019

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