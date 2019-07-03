Восемь кандидатов подали документы для участия в выборах губернатора Вологодской области

Восемь кандидатов подали документы на выдвижение в губернаторы Вологодской области, сообщили Newsvo в региональной избирательной комиссии.

Сегодня документы подал действующий губернатор Олег Кувшинников. Он выдвинут партией «Единая Россия».

Как ранее сообщал Newsvo, документы в избирком также подали Ольга Анищенко от «Коммунистической партии социальной справедливости», Александр Морозов от КПРФ, Вадим Петриенко от партии «Народный альянс», Алексей Рылеев от партии «Родина», Маргарита Савоськина от «Справедливой России», Вадим Тюрин от «Партии ветеранов России» и Ольга Ширикова от ЛДПР.

По регламенту, последний день подачи документов - 4 июля, однако больше никто подать документы на выдвижение не сможет: партии должны уведомлять об этом избирком заранее, а больше уведомлений не поступало.

Выборы губернатора Вологодской области состоятся в регионе 8 сентября.