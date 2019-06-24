«Справедливая Россия» выдвинула на пост губернатора Вологодской области главу совета солдатских матерей Маргариту Савоськину

Председатель областного совета солдатских матерей Маргарита Савоськина выдвинута в качестве кандидата на пост губернатора Вологодской области от «Справедливой России». Об этом корреспонденту Newsvo рассказали в региональном отделении партии.

Конференция партии, на который было принято это решение, состоялась в Вологде 22 июня.

— Конференция прошла очень эмоционально. Сначала все делегаты были за Виктора Львовича Леухина, кандидатуру которого первоначально рекомендовал президиум центрального совета партии 7 июня. Но позже, в дополнительном решении, полученном из центрального президиума парии 20 июня, Москва рекомендовала поддержать кандидатуру Савоськиной Маргариты Ираклиевны. Многие были против, но с небольшим перевесом голосов победила Савоськина, — рассказала Newsvo референт фракции «Справедливой России» в законодательном собрании области Екатерина Баданина.

Маргарита Савоськина родилась 1 сентября 1948 года в Вологде. В 1973 году окончила филологический факультет ВГПИ по специальности «Русский язык и литература».

С 1968 по 1985 годы работала в Федотовской средней школе заведующим библиотекой и по совместительству учителем русского языка и литературы. С 1985 по 1992 годы служила в ВС РФ на Северном Флоте.

В 1986 году избрана председателем женсовета Федотовского гарнизона. В 1995 году по окончании службы мужа переехала на постоянное место жительства в г. Вологду.

В 1996 году на учредительной конференции Совета солдатских матерей избрана на должность председателя совета, которую занимает и по сей день.



В 2011 году Маргарита Савоськина была избрана депутатом заксобрания Вологодской области от «Справедливой России», возглавляла фракцию партии в парламенте.

Ранее Newsvo сообщал, что на пост главы Вологодской области претендуют также жительница Челябинска Ольга Анищенко, Александр Морозов от партии КПРФ, Ольга Ширикова от ЛДПР, действующий губернатор Олег Кувшинников от «Единой России». Позднее стало известно о выдвижении председателя центрального комитета партии «Народный альянс», москвича Вадима Петриенко. Предприниматель Вадим Тюрин зарегистрировался в качестве кандидата на пост губернатора Вологодской области от «Партии Ветеранов России». Кроме того, от партии "Родина" в выборах губернатора будет участвовать Алексей Рылеев, помощник депутата госдумы по работе в Воронежской области.