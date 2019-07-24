Житель Вожеги подозревается в нападении на 6-летнего ребенка: мужчина объявлен в розыск

В Вожеге полиция и следователи ищут 24-летнего Константина Домахина: молодой человек подозревается в нападении на 6-летнего ребенка.

Мальчик со следами побоев был обнаружен 20 июля в 21.30 на улице Связи в районном центре. Ребенка доставили в больницу, где медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением мозга. Позже этот диагноз подтвердили и в областной больнице.

Выяснилось, что в тот вечер мальчик гулял на улице, катаясь на велосипеде по центральной площади Вожеги. Там его и разыскивали родители, поскольку домой он не вернулся. Мать мальчика узнала, что он в больнице, когда обратилась в полицию.

После сообщения о поступлении избитого мальчика в больницу следователи начали проверку. Вскоре удалось найти свидетеля событий, произошедших с мальчиком. Как оказалось, на площади, где гулял ребенок, были двое молодых людей. Мальчик разговаривал с ними, и те позвали его в гаражи на улице Связи.

- По версии следствия, один из молодых людей, Домахин Константин Алексеевич, 1995 г.р., будучи в состоянии алкогольного опьянения и действуя из хулиганских побуждений, схватил потерпевшего и нанес ему несколько ударов. Мальчик потерял сознание, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По факту избиения ребенка было возбуждено дело по п. «а» ч.2 ст.115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью). Известно, что ранее органами полиции в отношении Константина Домахина было возбуждено уголовное дело об угоне машины. В данный момент оба материала переданы в Следственный комитет.

Подозреваемый скрывается от правоохранительных органов, поэтому его объявили в розыск.

- Лиц, обладающих сведениями о месте нахождения указанного лица либо обладающими информацией его противоправных деяниях просьба обратиться по телефонам: 8 (81732) 2-23-95, 8-921-235-32-10 либо в ближайший отдел полиции, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

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