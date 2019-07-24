Подозреваемый в нападении на 6-летнего ребенка в Вожеге задержан

24.07.2019 [Происшествия]

Подозреваемый в нападении на 6-летнего ребенка в Вологде Константин Домахин найден и сейчас доставляется к следователям СКР для допроса. Об этом сегодня в 16.21 сообщило региональное управление следственного комитета.

Как ранее сообщал Newsvo, мальчик со следами побоев был обнаружен 20 июля в 21.30 на улице Связи в поселке. Ребенка привезли в больницу, медики обнаружили у него закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением мозга. 

Выяснилось, что в тот вечер мальчик гулял на улице, катаясь на велосипеде по центральной площади Вожеги. По версии следствия, там же находились двое молодых людей. Мальчик разговаривал с ними, и те позвали его в гаражи на улице Связи.

- По версии следствия, один из молодых людей, Домахин Константин Алексеевич, 1995 г.р., будучи в состоянии алкогольного опьянения и действуя из хулиганских побуждений, схватил потерпевшего и нанес ему несколько ударов. Мальчик потерял сознание, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области. 

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении легкого вреда здоровью. Домахин, который также подозревается в совершенном ранее угоне автомобиля, скрывался от правоохранительных органов, поэтому его объявили в розыск. 

 

Тэги: избиение, дети, жестокость

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