В Вологде мужчину, избившего своего 8-месячного сына, приговорили к семи годам колонии

В Вологде вынесли приговор 32-летнему мужчине, который в декабре 2018 года был арестован за причинение тяжелых травм головы 8-месячному сыну.

Напомним, мальчик был доставлен в больницу 26 декабря. У ребенка была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, повлёкшая за собой тяжкий вред здоровью.

О криках и конфликте в семье полицейским сообщили соседи. Ребенок и его 4-летний брат были изъяты из семьи, поскольку у их матери обнаружились следы побоев. Для проверки информации о возможном насилии и по отношению к детям было проведено их обследование.

- По версии следствия, ночью 24.12.2018 обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в комнате общежития в г. Вологде нанес своему малолетнему сыну 2018 года рождения, не менее двух ударов по голове, причинив закрытую черепно-мозговую травму, повлекшую за собой тяжкий вред здоровью, - сообщает сообщает региональное следственное управление.

Как выяснили следователи, мать детей привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Следователи инициировали вопрос ограничения отца и матери в родительских правах. Сейчас мальчики живут в государственных учреждениях для детей, оставшихся без попечения родителей.

Отец ребенка признан виновным по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего). Его приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.