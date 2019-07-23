Мэрия Череповца оштрафует подрядчика, ответственного за озеленение города, на 1,3 млн рублей

23.07.2019 [Общество]

Мэрия Череповца заявила о применении штрафных санкций к подмосковной фирме «Агророст», выигравшей контракт на озеленение города. У чиновников есть серьезные претензии к качеству выполненных работ.

«Мы видим, что во многих ящиках и на восьми клумбах рассада засыхает и погибает. Либо она изначально была некачественная, либо полив, который был заложен в контракте (в нем было запланировано порядка 50 поливов), не осуществлялся. По всем нарушениям контракта составлены акты, сейчас у подрядчика есть 10 дней на их устранение. В случае, если нарушения не будут устранены, рассаду не заменят, будут выставлены дополнительные санкции», — цитирует официальный сайт Череповца начальника департамента ЖКХ Артёма Соколова.

На данный момент штрафные санкции и пени за срыв условий контракта составляют 1,3 млн рублей. В мэрии отмечают, что все суммы штрафов будут удержаны во время оплаты контракта. Пока ни один акт о приемке работ не подписан.

По данным сайта госзакупок, контракт на 16 млн рублей с ООО «Агророст» был подписан мэрией Череповца в марте 2019 года. Фирма была зарегистрирована в Москве в 2014 году, генеральный директор — Борис Зенков.

Ранее Newsvo сообщал, что весной 2019 года в Вологде не взошла трава за засеянных осенью ООО «Магистраль» газонах. Согласно условиям госконтракта на 4 млн рублей, подрядчик должен был обработать газоны  на улицах Марии Ульяновой, Октябрьской, Козленской, Герцена, Гончарной и других. В городской администрации сказали, что все недостатки работы фирма устранит по гарантии. Позже появилась информация, что сотрудники «Магистрали» досеивают траву на «лысых» газонах.

 

Тэги: озеленение, подрядчики, штрафы

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