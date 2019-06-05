В Вологде «Магистраль» досеивает траву на газонах по гарантии

«Магистраль» вновь засеивает газоны в Вологде. Работы уже проведены на улице Марии Ульяновой, Советском проспекте и улице Герцена. Всходы ожидают после 13 июня.



Как ранее сообщал Newsvo, в прошлом году компания «Магистраль» по условиям госконтракта на 4 миллиона рублей должна была обработать и засеять придорожные газоны в центральной части города. Однако трава взошла не везде. По словам специалистов, причина может быть в некачественных семенах.



При посадке травы по гарантии коммунальщики используют способ гидромульчирования.



«Для этого способа необходимо подготовить специальную смесь из воды, древесной мульчи, клея, закрепителя и непосредственно самих семян. Смесь служит защитой семян от птиц и выветривания, также это своеобразное удобрение, поскольку вещества в ее составе удерживают влагу и способствуют скорейшему прорастанию», - рассказал сайту вологда.рф специалист по озеленению МКЦ «СГХ» Артем Крууз.



Судя по данным из открытых источников, способ гидромульчирования имеет и свои недостатки, как, например, длительность монтажа и больший расход мульчирующих материалов и воды. Кроме того, сплошной слой мульчи «затеняет» семена, что, может замедлять их прорастание.

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