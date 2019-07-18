С вологжанина, обманутого на 250 тысяч рублей при покупке дома, требуют взыскать судебные издержки

Семье вологжанина Ильи Курзаева так и не вернули 250 тысяч рублей, отданные в качестве предоплаты за дом, который ему не продали. Более того, продавец, Екатерина Гордеева, а также ее отец и мать подали иск в суд, чтобы… взыскать с Ильи судебные издержки. Хотя в суд ему пришлось обращаться как раз потому, что его обманули при продаже дома.

Напомним, в 2018 году вологжанин Илья Курзаев с женой решили купить дом с использованием ипотеки и материнского капитала (ред. - у Курзаевых двое маленьких детей), однако в итоге остались и без дома, и без 250 тысяч рублей, которые они отдали продавцу в качестве предоплаты. Предварительный договор составляла риэлтор Хельга Райн из "Центра правовой поддержки".

Земельный участок и дом на Железнодорожной, 142 в Прилуках, который решила купить семья Курзаевых, принадлежал по документам Екатерине Гордеевой, но переговоры о продаже, по словам Ильи, вел ее брат Александр Гордеев. Дело закончилось тем, что Илья отдал за дом предоплату, но продавец, имея на руках подписанный с Ильей договор, продал дом другому человеку. При этом большую часть предоплаты – 250 тысяч рублей - Илье так и не вернули. Подробно об этой истории, ставшей очередным примером того, как в Вологде можно свободно нарушать законы, NewsVo писал в предыдущих материалах.

В апреле городской суд установил, что деньги обманутая семья не получила. Правда, суд постановил взыскать эти 250 тысяч рублей не с продавца, Екатерины Гордеевой, а с ее брата - Александра Гордеева. Суд направлял приставам исполнительные листы о наложении ареста на имущество и денежные средства семьи Гордеевых, но действия приставов ни к чему не привели. По словам Ильи, все оформлено таким образом, что у Гордеевых ничего нет.

В полиции Илье тоже ничем не помогли.

- 20 мая звонил следователю, он со мной по телефону общаться отказался, тогда я с ним договорился на встречу в среду в 9:00 (ред. - 22 мая). Приехал - его нет, прождал 1,5 часа, он так и не появился, его напарника я просил, чтобы он мне перезвонил. Он, естественно, не позвонил. Из разговора с ним в понедельник я так понял, что никто мне деньги возвращать не собирается, и на заведенное уголовное дело им плевать, - рассказал Илья.

Напомним, уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (Мошенничество) было возбуждено после нескольких месяцев хождений Ильи Курзаева по инстанциям. На этом все и остановилось.

25 июня Илья Курзаев получил очередную отписку из областного УМВД:

- По факту ненадлежащего расследования уголовного дела проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудники СУ УМВД России по городу Вологде, допустившие нарушения, привлечены к ответственности. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на возмещение ущерба, причиненного Вам в результате противоправных действий, - говорится в ответе. - С 1 июля ежедневно звоню в полицию по несколько раз в день, и каждый раз исполнителя, подписавшего этот ответ, нет на месте. До следователя тоже не могу дозвониться, - пояснил Илья.

А в июле он узнал, что Екатерина Гордеева, а также ее родители – Любовь и Николай Гордеевы – просят суд взыскать с него… судебные издержки. То есть ему не только не вернули большую часть предоплаты за дом, но и требуют оплатить участие в судебных заседаниях, которые начались из-за невозвращенных денег. При этом приглашения в суд ему не приходило, а о том, что заседание состоится сегодня, 18 июля, Илья узнал от Newsvo.

- И зачем, спрашивается, нам такая власть и правоохранительные органы, - удивляется Илья.

С момента обмана прошел почти год, за это время у него накопились килограммы бумаг – обращений во всевозможные инстанции, но из 250 тысяч рублей ему вернули только одну тысячу. Эта сумма поступила на его счет 26 июня от Любови Гордеевой с подписью "Возврат долга от Гордеева А.Н.".