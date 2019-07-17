В отношении руководства одной из фирм бывшего "Вологдаэнергосбыта" возбуждены уголовные дела

Руководитель АО "Электросеть" в Вологде подозревается в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности. Дознаватели УФССП по Вологодской области возбудили в отношении мужчины шесть уголовных дел по ст.177 УК РФ.

Взыскать с "Электросети" более 34,4 млн. руб. требует МРСК «Северо-Запад». Дело интересно тем, что учредитель АО "Электросеть" - "Вологодская Сбытовая Компания" (бывший "Вологдаэнергосбыт").

Судебные приставы арестовали у фирмы-должника электротехническое оборудование и автомобиль. Когда судебный пристав сделал запрос в банк о состоянии счетов компании,то выяснилось, что денег там нет.

- Но предприимчивый должник открыл новые счета в банке, уведомляя контрагентов о возможности перечисления денежных сумм именно на них, - сообщает УФССП по Вологодской области.

Ранее в Арбитражном суде уже рассматривались иски МРСК «Северо-Запад» к АО «Электросеть». Так, 1 июля было вынесено решение о взыскании долга в размере 6 544 203 рублей.

Напомним, «Вологдаэнергосбыт» лишился статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в Вологодской области в прошлом году. Вместо него с 1 апреля 2018 года обязанности поставщика исполняет МРСК Северо-Запада.

В марте 2018 года сообщалось, что общая сумма долга «Вологдаэнергосбыта» за электроэнергию, в том числе перед МРСК – более 1 миллиарда рублей.

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В мае 2017 года «КоммерсантЪ» собщал, что МРСК Северо-Запада банкротит "Вологдаэнергосбыт". Соответствующее заявление было подано в Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики — по месту регистрации "Вологдаэнергосбыта". Однако долги были погашены, и МРСК отозвала свой иск.