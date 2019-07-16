В России предлагают начислять оплату за вывоз мусора по числу баков на площадке

16.07.2019 [Общество]

Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей - за количество баков, которые установлены на контейнерной площадке. Об этом исполнительный директор Российского экологического оператора Алексей Макрушин рассказал ТАСС.

В марте 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что действующая "система платы за мусор не до конца справедлива" и необходимо переходить от норматива к оплате "по факту". Напомним, что именно на эту несправедливость обращают внимание и жители Вологодской области - они выкидывают в несколько раз меньше мусора, чем тот объем, за которых они платят. В частности, в Вологде это было подтверждено акцией, организованной NewsVo, а в Череповце похожее исследование провела Череповецкая группа Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный Сбор».

Минприроды начало прорабатывать вопрос начисления оплаты по количеству контейнеров. Однако участники рынка и чиновники не могли ответить ТАСС, как технически можно будет разделить стоимость собравшегося на контейнерных площадках мусора по многоквартирным домам и отдельным квартирам. В июле в Telegram-каналах появилась информация, что правительство теперь обсуждает более реализуемую схему "по факту" - платить не за объемы образованного мусора, а за число доступных для наполнения баков на площадке.

"Правительство прорабатывает механизм, как рассчитываться "по факту" <…> Система во многом будет напоминать расчет по нормативам. Количество контейнеров будет считаться исходя из нормативных величин. Дальше можно умножать пять контейнеров на 30 дней, получать 150 контейнеров и рассчитывать исходя из этого плату. Получается достаточно непростая формула, как раскидывать эту сумму между офисами и квартирами", - сказал Макрушин.

В Минприроды ТАСС заявили, что уже подготовили проект постановления правительства о переходе на оплату мусора исходя из фактически накопленного объема, но механизм начисления этой оплаты не раскрыли.

- К этому многие развитые страны шли достаточно долго <…> Непонятен механизм одномоментного перехода на оплату "по факту", так как в большинстве регионов контейнерные площадки используются и юридическими лицами, что не всегда позволяет определить фактически образованный гражданами объем ТКО. Создание контейнерных площадок с закрытым доступом конкретных потребителей может частично решить указанную проблему, но в данном случае требуются дополнительные средства", - пояснил исполнительный директор ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами "Чистая страна" Руслан Губайдуллин.

В Минприроды уточнили, что сейчас редактируют проект постановления о переходе на оплату "по факту" так, чтобы предусмотреть все слабые места системы.

Тэги: тарифы, мусор
Сюжет: тариф на вывоз мусора

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