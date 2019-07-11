Открывающиеся в Вологодской области ФАПы позиционируют как часть программы губернатора

На этой неделе в Вологодской области открылись еще два фельдшерско-акушерских пункта: в селе Антушево Белозерского района и в деревне Горбово Сокольского района. В официальных пресс-релизах областного правительства теперь пишут, что ФАПы устанавливаются в рамках программы губернатора "Здоровье Вологодчины". При этом больше не упоминается, что они открываются в рамках нацпроекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», большая часть средств на который направляется из федерального бюджета.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, в ФАПе в селе Антушево площадью 54 квадратных метра будут обслуживать почти 300 человек из 23 населённых пункта, из них 50 - дети. Экстренную медицинскую помощь оказывает бригада скорой помощи. Расстояние до Белозерской ЦРБ - около 18 км.

Напомним, ранее ФАП в селе Антушево располагался в арендованном каменном здании, не отвечающем санитарным нормам. Его закрыли в 2018 году.

В новом ФАПе в Сокольском районе будут обслуживать более 700 человек. Площадь помещения такая же, как в Белозерском районе.

По данным областного правительства, на оборудование, инвентарь и медицинскую мебель для каждого из ФАПов было потрачено около 2,5 млн. рублей из бюджета области.

В пресс-релизах правительства области об этих ФАПах говорится, что их открыли в рамках программы губернатора «Здоровье Вологодчины»:

– В следующем году в этом муниципалитете будет открыто еще два ФАПа в рамках программы губернатора «Здоровье Вологодчины», - сказал заместитель главы региона Виктор Рябишин о Белозерском районе. - Губернатором области принята программа «Здоровье Вологодчины», в рамках которой в течение трех лет мы направим на развитие материально-технической базы здравоохранения региона - приобретение современного оборудования, строительство таких замечательных модульных ФАПов, передвижных ФАПов - более 8,5 млрд.рублей. И надеемся, что программа «Здоровье Вологодчины» позволит повысить качество медицинских услуг и охватит первичной медицинской помощью всех жителей Вологодской области, - отметила заместитель губернатора, начальник департамента финансов области Валентина Артамонова на открытии ФАПа в Сокольском районе.

Заместитель губернатора Валентина Артамонова в новом ФАПе в деревне Горбово Сокольского района. Фото: vologda-oblast.ru.

При этом ранее сообщалось, что эти ФАПы устанавливаются и ремонтируются в рамках реализации нацпроекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Как пояснил в апреле 2019 года заместитель губернатора Олег Васильев, финансирование проекта в 2019-2024 годах составит 943,6 миллиона рублей: 820,6 млн рублей - средства федерального бюджета, 123 млн рублей - областного бюджета:

- Четыре ФАПа уже работают, два мы откроем в ближайшее время (ред. - речь о ФАПах в Антушево и Горбово). В 2020-м планируется заменить и капитально ремонтировать 49 фельдшерско-акушерских пунктов и 6 врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии. На эти цели предусмотрено 433,2 миллиона рублей из федерального бюджета. Финансирование подтверждено Министерством здравоохранения РФ. Рисков по исполнению нет, - сказал тогда Олег Васильев.

Однако теперь в пресс-релизах областного правительства пишут, что ФАПы устанавливаются в рамках программы губернатора "Здоровье Вологодчины". А нацпроект больше не упоминается.

Newsvo обратился в пресс-службу правительства Вологодской области, чтобы узнать, почему теперь называется другая программа.

- В мае 2018 года была разработана программа «Развитие здравоохранения»*, которая стала основой программы губернатора "Здоровье Вологодчины". А при утверждении национального проекта "Здравоохранение" мероприятия программы вошли в региональную составляющую проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", - ответили нам в пресс-службе.

Напомним, средства на замену в 2019 году шести ФАПов – 12 миллионов рублей –Вологодской области выделили из федерального бюджета. Областной бюджет обеспечивает закупку оборудования и необходимой мебели. Речь идет о ФАПах в Верховажском, Устюженском, Великоустюгском, Сокольском, Бабушкинском и Белозерском районах.

Таким образом, основной программой, в рамках которой открываются ФАПы, является нацпроект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». При этом часть средств, в частности, на оборудование и инвентарь для ФАПов, выделяется из областного бюджета.

* Государственная программа РФ «Развитие здравоохранения» реализуется в два этапа: первый этап: 2013 – 2015 год; второй этап: 2016 – 2020 год.