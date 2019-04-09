В 2020 году в Вологодской области должны заменить или капитально отремонтировать 49 ФАПов

09.04.2019 [Общество]

В 2020 году в Вологодской области планируют заменить и капитально ремонтировать 49 фельдшерско-акушерских пунктов и шесть врачебных амбулаторий, находящихся в аварийном состоянии. Средства выделяются из федерального бюджета. Об этом рассказал заместитель губернатора Олег Васильев.

- На эти цели предусмотрено 433,2 миллиона рублей из федерального бюджета. Финансирование подтверждено Министерством здравоохранения РФ. Рисков по исполнению нет, - сказал Олег Васильев главе региона.

ФАПы устанавливаются и ремонтируются в рамках реализации нацпроекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

 - Объем финансовых средств, запланированный на реализацию проекта в 2019-2024 годах, составит 943,6 миллиона рублей: 820,6 миллиона - средства федерального бюджета, 123 миллиона рублей - средства областного бюджета, - пояснил Олег Васильев.

Эти средства будут направлены на приобретение передвижных мобильных медицинских комплексов, оказание экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации, а также создание фельдшерско-акушерских пунктов.

Напомним, в 2018 году в рамках проекта было приобретено шесть ФАПов. Как сообщает пресс-служба областного правительства, четыре из уже работают – в селе Аристово, Великоустюгский район, деревне Сметанино, Верховажский район, деревне Горбово, Сокольский район и деревне Брилино, Устюженский район. Еще два - в деревне Антушево, Белозерский район и поселке Ида, Бабушкинский район должны открыть в ближайшее время.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ"

Тэги: здравоохранение, ФАП

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