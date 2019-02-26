Пять модульных ФАПов обещают построить в Вологодской области в 2019 году

В течение 2019 года в Вологодской области будет собрано еще пять легковозводимых конструкций, где разместятся медицинские учреждения. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Первый такой ФАП открыли на прошлой неделе в деревне Брилино Устюженского района.

- Следующие модульные ФАПы в этом году появятся в Белозерском, Верховажском, Сокольском, Бабушкинском и Великоустюгском районах. Мы должны перевести все медучреждения из непригодных условий в современные. Там, где нет смысла проводить капитальный ремонт, будем устанавливать модульные конструкции, - сказал губернатор Олег Кувшинников.

Всего к 2022 году планируют организовать работу 490 ФАПов, 117 из которых будут опорными (т.е. будут работать в населенных пунктах с населением не менее 300 человек). Обязательное условие, помимо укомплектованности кадрами и оборудованием, - наличие санитарного автомобиля. Для этих целей закуплено за счет средств областного бюджета и передано в муниципалитеты 34 автомобиля марки УАЗ.

Кроме того, в конце 2018 года на дежурство в районы для обслуживания населенных пунктов, где проживает менее 100 человек, было направлено 11 мобильных ФАПов - это передвижные ФАПы, которые приезжают в сельскую местность для разового приема пациентов.