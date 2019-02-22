В Устюженском районе открыли новый ФАП в деревне Брилино

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли 21 февраля в деревне Брилино Устюженского района.

В нем есть помещения для приема пациентов, холодная и горячая вода, вентиляция, телефон, тепловая завеса и аптека. Установлен пандус для маломобильных посетителей. Общая площадь ФАПа - 54 квадратных метра.

Построить модульный ФАП в деревне Брилино решили на районном градостроительном совете. За счет муниципальных средств была подготовлена площадка, подведен водопровод с канализацией, установлено ограждение вокруг территории. Затем собрали модульный корпус стоимостью 2,4 миллиона рублей. Для него также закупили новую мебель и медоборудование на сумму 479 тысяч рублей.

По данным департамента здравоохранения, Брилинский ФАП обслуживает 16 населенных пунктов, где проживает 333 человека, включая 76 детей.