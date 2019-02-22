В Устюженском районе открыли новый ФАП в деревне Брилино

22.02.2019 [Общество]
В Устюженском районе открыли новый ФАП в деревне Брилино

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли 21 февраля в деревне Брилино Устюженского района.

В нем есть помещения для приема пациентов, холодная и горячая вода, вентиляция, телефон, тепловая завеса и аптека. Установлен пандус для маломобильных посетителей. Общая площадь ФАПа - 54 квадратных метра.

Построить модульный ФАП в деревне Брилино решили на районном градостроительном совете. За счет муниципальных средств была подготовлена площадка, подведен водопровод с канализацией, установлено ограждение вокруг территории. Затем собрали модульный корпус стоимостью 2,4 миллиона рублей. Для него также закупили новую мебель и медоборудование на сумму 479 тысяч рублей.

По данным департамента здравоохранения, Брилинский ФАП обслуживает 16 населенных пунктов, где проживает 333 человека, включая 76 детей.

Тэги: здравоохранение
Фото нового ФАПа с сайта областного правительства.

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Прокуратура признала тарифы на вывоз мусора в Вологодской области необоснованными
В правительстве Вологодской области настаивают на обоснованности тарифа на вывоз мусора
Вологодская область вошла в треть регионов с наихудшими условиями жизни в России
В Вологде погиб 14-летний школьник, вдыхавший газ из баллончика
В Бабаево пенсионерка перечислила миллион рублей мошенникам, пообещавшим ей выплаты по «МММ»
В Вологде будут судить воспитательницу частного детсада, из которого сбежал полуторагодовалый мальчик
В Вологде вынесли приговор машинисту тепловоза, который уснул и спровоцировал столкновение с грузовым поездом
«Сюда нас привело отсутствие у большинства мозгов на выборах»: вологжане возмутились на митинге «мусорной» реформой
Вологодская область вошла в список из семи регионов России, где больше всего снизились доходы населения
Птицефабрику «Великоустюгская» продали с торгов за 35 млн рублей петербургской фирме
21.02.2019 [Общество]

Из бюджета Вологды потратят 35 млн рублей на корректировку проекта Некрасовского моста

3357
11
22.02.2019 [Общество]

Прокуратура требует наказать чиновников администрации Вологды из-за неснесенных аварийных домов

898
0
12.02.2019 [Общество]

«Разберемся с мусором»: будет ли сделан перерасчет по квитанциям за январь?

14084
10

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде прокуратура обнаружила нарушения при вывозе мусора по нескольким адресам
В Устюженском районе открыли новый ФАП в деревне Брилино
Житель Тотемского района из ревности убил приятеля свой бывшей подруги
Прокуратура требует наказать чиновников администрации Вологды из-за неснесенных аварийных домов
В Вологде педагогам будут компенсировать 75% от стоимости аренды жилья
В Череповце наркоман "заработал" 4 тысячи рублей на возврате украденного паспорта
32-летний житель Вологды торговал несуществующими шинами для грузовиков
 


18.02.2019 [Общество]

«Сюда нас привело отсутствие у большинства мозгов на выборах»: вологжане возмутились на митинге «мусорной» реформой

4706
0
22.02.2019 [БлогоVO]

Трижды ограбленная

634
0
22.02.2019 [Обзор Прессы]

Рождаемость, сельские поликлиники и (конечно же!) ракеты. Послание Путина Федеральному собранию — коротко

316
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика