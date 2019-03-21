В деревне Сметанино Верховажского района открыли модульный ФАП

В деревне Сметанино Верховажского района накануне открыли новый Верховский опорный фельдшерско-акушерский пункт. Ранее ФАП располагался в деревянном здании, построенному 130 лет назад. В открытом пункте будут обслуживаться более шестисот человек, сообщает пресс-служба губернатора.

«Я прекрасно понимаю, что для жителей села фельдшерско-акушерский пункт в шаговой доступности порой гораздо востребованней и важнее, чем высокотехнологичный медицинский центр за сотни километров. Поэтому особое внимание мы уделяем модернизации медицины первичного звена. Особенности нашего региона – большая площадь и низкая плотность населения. Поэтому использовать нужно самые разные форматы: модульные и опорные ФАПы, передвижные диагностические центры, межрайонные центры, санитарную авиацию. Медицина должна стать доступной абсолютно для каждого вологжанина, где бы он ни жил», - отметил глава региона Олег Кувшинников.

Средства на замену ФАПов – 12 миллионов рублей – в прошлом году региону выделили из федерального бюджета. Областной бюджет обеспечивает закупку современного оборудования и необходимой мебели. В Верховском фельдшерско-акушерского пункте есть специализированные кабинеты для раздельного приема взрослых и детей, центральное отопление и водоснабжение, доступная среда для маломобильных пациентов.

«Сегодня все карточки уже в регистратуре, и мы готовы начать работу. Наплыв жителей большой, но я рада, что основная причина - это не плохое самочувствие, а любопытство. Всем интересно посмотреть, что получилось в итоге», - рассказала фельдшер Елена Дербина.

Напомним, новые модульные ФАПы ранее открылись в Устюженском и Великоустюгском районе. На очереди еще три муниципалитета - Сокольский, Бабушкинский и Белозерский.

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