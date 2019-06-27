В Вологде отменен мораторий на продажу муниципальных участков, на которых горели расселенные дома

Депутаты Гордумы Вологды сегодня отменили мораторий на продажу и аренду муниципальных участков, на которых произошли пожары в расселенных и аварийных домах. Прокуратура пришла к выводу, что он был установлен незаконно.

- Решением (...) созданы не предусмотренные федеральным законодательством препятствия для осуществления деятельности хозяйствующих субъектов и иных лиц, участвующих в приобретении имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Вологда», - сообщает прокуратура Вологды.

В конце мая в городской парламент ведомством был принесен протест на данную норму, и на сегодняшней сессии депутаты проголосовали за отмену моратория.

Как ранее сообщал Newsvo, закон, принятый депутатами гордумы 27 сентября 2018 года, касается участков, на которых после 1 июня 2018 года произошли пожары. Соответствующий проект решения внес в гордуму мэр Сергей Воропанов. Мораторий предполагал, что все муниципальные земельные участки, на которых горели расселенные дома, город на приватизацию и аренду не выставляет.

- Таким образом, если пожары действительно являются попыткой освободить участок, она окажется бесполезной. Там ничего нельзя будет построить и извлечь из этого прибыль. Исключив подобную мотивацию, мы сможем навести порядок в этом вопросе, - сказал в сентябре 2018 года Сергей Воропанов.

Депутаты Вологодской гордумы эту инициативу поддержали.

- Хочу обратить внимание, что данное решение не ущемляет права третьих лиц, так как оно распространяется только на те объекты, где имеется муниципальная собственность (…). Те недобросовестные граждане, которые готовили себе заявку на участие в конкурсе и подожгли дом накануне, который был в муниципальной собственности, то эти участки, несмотря на все усилия недобросовестных покупателей, администрация не будет иметь возможности совершать с ними действия. Ни сдать в аренду, ни продать эти дома будет нельзя. Мораторий бессрочный, посмотрим, как он будет работать, уменьшится ли количество поджогов, - сказал 27 сентября журналистам глава Вологды, председатель гордумы Юрий Сапожников.

Newsvo писал о том, что установленный мораторий в Вологде не соблюдался: уже горевшие дома городские власти включали в план приватизации и объявляли аукционы по их продаже. Так, например, администрация продала горевший расселенный дом на улице Козлёнской, 17а. Победителем торгов стал Дмитрий Широков . Дом и участок площадью 524 кв. м ушли с молотка по начальной цене - 2 900 000 рублей. Нового владельца обязали снести аварийную постройку.

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