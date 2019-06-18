Сгоревший расселенный дом на улице Козленской, 17а в Вологде продали, нарушив мораторий

Администрация Вологды продала горевший расселенный дом на улице Козлёнской, 17а. Победителем торгов стал Дмитрий Широков . Дом и участок площадью 524 кв. м ушли с молотка по начальной цене - 2 900 000 рублей. Нового владельца обязали снести аварийную постройку.

По информации из открытых источников, вологодский предприниматель Дмитрий Андреевич Широков занимается техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей. Он являлся поставщиком в 61 государственном контракте на сумму 12 965 100 руб. Среди его заказчиков значатся: Бюджетное Учреждение Вологодской области «Автотранспортное хозяйство» , Управление Судебного Департамента области и Законодательное собрание области.



Как ранее сообщал Newsvo, дом был построен в 1957 году и признан аварийным в 2011-м. Согласно данным сайта "Реформа ЖКХ", его расселили в 2017 году и обязаны были снести до 1 октября 2017 года. Ночью 15 августа 2018 года его поджигали два раза. Соответственно, продавать его было нельзя, ведь в сентябре 2018 года в Вологде ввели мораторий на продажу и аренду муниципальных участков, на которых сожжены расселенные дома. Закон, принятый депутатами гордумы, касается участков, на которых произошли пожары после 1 июня 2018 года.

Кроме дома на Козленской, 17а, на торги незаконно был выставлен горевший расселенный дом на Набережной VI армии, 149. Аукцион по его продаже не состоялся.

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