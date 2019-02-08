В Вологде сносят исторический дом на Зосимовской, 41

В проекте зон охраны памятников архитектуры города он был обозначен как исторически ценный градоформирующий объект

В Вологде сносят деревянный дом на Зосимовской, 41. Об этом сообщает градостроительное движение «Настоящая Вологда»:

- На Зосимовской 41 начался снос. Этот дом выделен в подготовленном проекте зон охраны как ИЦГФО (исторически ценный градоформирующий объект). Интерьер дома - в стиле модерн: двери, печи, декор потолка... Теперь уже со словом "был".

Как ранее поясняли Newsvo градозащитники, снос исторически ценных градоформирующих объектов запрещен.

Между тем, администрация Вологды продала этот дом именно под снос.

Дом №41 по улице Зосимовской был продан городской администрацией вместе с домом 39А на Зосимовской 6 декабря. В условиях торгов говорится, что новый собственник должен снести оба здания и вывезти мусор, который образуется в процессе. Участки под зданиями также были выставлены на торги. Их стоимость составляла 9 895 400. Оба деревянных дома продали за 2300 рублей каждый.

В итоге два здания вместе с землей купил за 9,9 млн рублей предприниматель Дмитрий Широков. На него возложена обязанность использовать участок, который он освободит от построек, в соответствии постановлением правительства Вологодской области «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных границ» (с последующими изменениями).

Согласно данным портала Rusprofile.ru, основной вид деятельности ИП Дмитрия Широкова - техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.