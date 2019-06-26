«Вологодский гектар» можно будет бесплатно получить в Харовском районе

«Вологодский гектар» можно будет получить и в Харовском районе области, об этом рассказал замгубернатора Вологодской области Эдуард Зайнак во время визита в муниципалитет.

«Проект востребован, сегодня большое количество заявок в работе. 86 пакетов документов на первом этапе уже собраны. По поручению Губернатора мы запускаем второй этап проекта, претенденты на участие в нем - Вытегорский, Бабаевский и Харовский районы. Сегодня мы специально приехали в Харовский район, чтобы посмотреть его готовность к реализации второго этапа. Пообщались с главами сельских поселений, с руководителями сельхозпредприятий, фермерами. Район готов, здесь уже выбрано более 500 га из фонда перераспределения земель сельскохозяйственного назначения для включения в эту систему. Интерес к этому проекту у харовчан есть», - говорит Эдуард Зайнак.

Как ранее сообщал Newsvo, программа «Вологодский гектар» начала работать в области с 1 апреля. Пока она реализуется в трех районах — Вожегодском, Вашкинском и Никольском. Любой желающий может подать заявку на получение в собственность бесплатного участка земли сельхозназначения в регионе. Тем, кто переедут из других субъектов РФ, обещают выдавать подъемные — почти 110 тысяч рублей. Жители России могут получить от 1 до 10 га: до 2,5 га — для ведения личного подсобного хозяйства, до 10 га– для растениеводства, овощеводства, животноводства, рыбоводства, организации КФХ, заготовки сена, выпаса скота и т. д. До 100 га выдаются юридическим лицам на строительство сельхозпроизводства.

Осенью законопроект о реализации второго этапа проекта планируется внести на рассмотрение депутатов ЗСО. Если его одобрят, то россияне смогут выбирать гектары еще в трех районах: Вытегорском, Бабаевском и Харовском.

На первом этапе проекта было подано более 400 заявок. Первый сертификат на «вологодский гектар» вручили семье фермеров из Никольского района. Newsvo писал, что это Светлана и Сергей Горчаковы, которые разводят и выращивают молодняк крупного рогатого скота, у них своя ферма в деревне Кожаево. Три года назад фермеры получили 1,5 млн. рублей гранта, на эти деньги они купили сельхохтехнику и молодняк КРС, построили коровник. Сейчас в хозяйстве Горчаковых уже более 30 голов, но в перспективе эту цифру планируют увеличить вдвое. Именно для этого никольчане и заявились в программу «Вологодский гектар», взяли 8 гектаров ныне пустующей земли. Участки они будут использовать для заготовки кормов и посева зерна.