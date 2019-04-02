За один день около 230 человек подали заявки на получение бесплатной земли в Вологодской области

За первые 12 часов работы программы «Вологодский гектар» было подано около 230 заявок на общую площадь свыше 1500 гектаров, сообщает пресс-служба губернатора. Напомним, в рамках этой программы любой житель страны может безвозмездно получить в собственность земельный участок в Вологодской области.

Пока в качестве пилотных выбраны три района: Вожегодский, Вашкинский и Никольский.

- Зайдя на сайт GEKTAR35.RU в любом из этих муниципалитетов можно дистанционно выбрать и зарезервировать до 10 гектаров (для физических) и до 100 гектаров (для юридических лиц). Там же можно подать заявления о предварительном согласовании участка и его предоставлении. Для этого необходимо иметь лишь подтвержденную учетную запись пользователя портала Госуслуг, - поясняет пресс-служба губернатора.

Земли можно использовать для организации крестьянско-фермерских хозяйств, занятия животноводством и овощеводством, заготовки сена и других сельскохозяйственных нужд. Сообщается, что участки сформированы в максимальном приближении к дорогам, населенным пунктам, инженерным коммуникациям и социальным объектам.

По словам заместителя главы региона Эдуарда Зайнака, для семей из других регионов, готовых переехать в нашу область в рамках программы «Вологодский гектар», предусмотрена еще одна мера господдержки – денежная выплата в размере 110 тысяч рублей.

- Чтобы увеличить привлекательность нашего «Вологодского гектара» мы решили пойти дальше и обратились в Государственную Думу с инициативой о внесении изменений в земельное законодательство. Поправками предлагается разрешить возведение на землях сельхозназначения не только хозяйственных построек, но и жилых домов площадью до 500 квадратных метров. Этот вопрос должен быть рассмотрен нижней палатой на июньской сессии. Уверен, что его положительное решение придаст мощный импульс развитию сельских территорий. Приглашаем всех готовых трудиться на земле к нам в Вологодскую область, - рассказал Олег Кувшинников.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ"