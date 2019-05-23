Первый «вологодский гектар» получили фермеры из Никольского района

Первый сертификат на пользование «вологодским гектаром» выдали фермерам из Никольского района. Светлана и Сергей Горчаковы разводят и выращивают молодняк крупного рогатого скота, у них своя ферма в деревне Кожаево.

Три года назад фермеры получили 1,5 млн. рублей гранта, на эти деньги они купили сельхохтехнику и молодняк КРС, построили коровник. Сейчас в хозяйстве Горчаковых уже более 30 голов, но в перспективе эту цифру планируют увеличить вдвое. Именно для этого никольчане и заявились в программу «Вологодский гектар», взяли 8 гектаров ныне пустующей земли. Участки они будут использовать для заготовки кормов и посева зерна.

Как ранее сообщал Newsvo, программа «Вологодский гектар» начала работать в Вологодской области области с 1 апреля. Пока она реализуется в трех районах — Вожегодском, Вашкинском и Никольском. По данным областного правительства, в этом году в программу войдут еще три муниципалитета: Бабаевский, Харовский и Вытегорский районы.

Суть программы в том, что любой гражданин России может подать заявку на получение в собственность бесплатного участка земли сельхозназначения в Вологодской области. Тем, кто переедут из других субъектов РФ, обещают выдавать подъемные — почти 110 тысяч рублей. Можно получить от 1 до 10 га: до 2,5 га — для ведения личного подсобного хозяйства, до 10 га — для растениеводства, овощеводства, животноводства, рыбоводства, организации КФХ, заготовки сена, выпаса скота. До 100 га выдаются юридическим лицам на строительство сельхозпроизводства.

«На сегодня на сайте проекта зарегистрировано около 700 заявок на получение почти трех тысяч гектаров земли. То есть 90% земель, которые мы хотели вернуть в сельхозоборот, уже распределено. Заявки подали не только представители Вологодчины, но и жители Ленинградской, Калининградской, Архангельской, Тверской, Калужской, Пермской областей, Москвы. Мы ожидаем, что к нам приедут люди со всей страны, чтобы заняться здесь животноводством, молочным скотоводством, появятся пастбища под выпас скота, новые крестьянские хозяйства», — цитирует пресс-служба слова губернатора Олега Кувшинникова.