В программу «Вологодский гектар» собираются включить Бабаевский, Вытегорский и Харовский районы

В программу «Вологодский гектар» собираются включить еще три района - Бабаевский, Вытегорский и Харовский. Об этом рассказал замглавы региона Эдуард Зайнак на совещании по вопросам реализации программ «Вологодский гектар» и «Земельный сертификат», которое прошло в Бабаевском районе.

Напомним, с января 2019 года в Вологодской области вместо безвозмездного земельного участка можно получить «Земельный сертификат». Он предоставляется многодетным семьям с тремя и более детьми, которые стоят в очереди на участок под индивидуальное жилищное строительство, и хотят вместо него получить выплату в размере 223 тысячи 400 рублей. Эти средства можно направить на улучшение жилищных условий.

Как сообщает пресс-служба правительства области, на 2019 год для реализации проекта «Земельный сертификат» планируется выделить 399 млн рублей, из них Бабаевскому району - 10,5 млн рублей:

- На данный момент в районе проживают 196 многодетных семей, из них 25 семей уже получили денежную выплату.

Программа «Вологодский гектар» начала работать в области с 1 апреля. Пока она реализуется в трех районах - Вожегодском, Вашкинском и Никольском. Любой желающий может подать заявку на получение в собственность бесплатного участка земли сельхозназначения в регионе. Тем, кто переедут из других субъектов РФ, обещают выдавать подъемные – почти 110 тысяч рублей. Жители России могут получить от 1 до 10 га : до 2,5 га – для ведения личного подсобного хозяйства, до 10 га – для растениеводства, овощеводства, животноводства, рыбоводства, организации КФХ, заготовки сена, выпаса скота и т. д.. До 100 га выдаются юридическим лицам на строительство сельхозпроизводства.

Эдуард Зайнак рассказал о критериях выбора районов, где бесплатно предоставляют землю:

- Решение по выбору района - участника программы - принимается по нескольким соображениям: наличие фонда перераспределения земель сельхозназначения, которые имеются на территории этих районов, близость к инженерной, социальной инфраструктуре и готовность местных администраций к работе по этой программе.

Участки можно выбрать на сайте gektar35.ru. Там также можно ознакомиться с правилами получения земли. Все заявки подаются дистанционно, с 1 апреля 650 человек заявили о своем желании получить «Вологодский гектар».

Как сообщает пресс-служба правительства области, сейчас ведется работа по включению в программу земель сельхозназначения Бабаевского, Вытегорского и Харовского районов. В Бабаевском районе для вступления в программу выбраны 25 земельных участков общей площадью 704 га . Вся техническая документация на них должна быть подготовлена до 31 мая.