Первый зампрокурора Вологодской области Алексей Васильков перешел на работу в Генпрокуратуру России

26.06.2019 [Общество]

Алексей Васильков уходит с должности первого заместителя прокурора Вологодской области: теперь он будет работать в Генпрокуратуре России.

- Приказом Генерального прокурора Российской Федерации №333 – ца (о) от 24.06.2019 Васильков Алексей Александрович принят на федеральную государственную службу в Генеральную прокуратуру Российской Федерации на должность заместителя начальника управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса, - сообщается на сайте ведомства.

Первым запрокурора Алексей Васильков стал в 2018 году, до этого (с 2013 года) занимал должность заместителя прокурора. 

Как ранее сообщал Newsvo, Алексей Васильков, выступая перед журналистами, давал категоричные комментарии по поводу обязанности регоператора по вывозу мусора покупать контейнеры.

- На территории области два региональных оператора, которые уполномочены на деятельность по обращению с отходами. Деятельность по обращению с отходами включает в себя несколько элементов: это и непосредственно сбор отходов, и их транспортировка, и дальнейшие манипуляции с отходами вплоть до их утилизации. Это звенья единой цепи. У нас же не возникает вопрос, кто должен купить мусоровоз? Ну, конечно, не жители многоквартирного дома! – сказал 24 января Алексей Васильков.

Позднее прокурор Вологодской области Александр Гринев заявил, что вопрос с покупкой мусорных контейнеров областным, муниципальным властям и региональным операторам придется решать сообща.

 

 

Тэги: прокурор, генпрокуратура, прокуратура

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