В Вологде назначили дату выборов в гордуму

14.06.2019 [Общество]

 Выборы депутатов вологодской городской Думы пройдут в 2019 году 8 сентября. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании парламента.

 Как ранее сообщал Newsvo, в этот же день жители Вологодской области выберут губернатора, а в Грязовецком, Тотемском и Междуреченском районах пройдут дополнительные выборы депутата ЗСО. Ранее интересы избирателей Грязовецкого округа в Законодательном собрании представлял депутат Валерий Соловей. Однако он досрочно прекратил полномочия с 30 марта этого года и теперь жителям необходимо выбрать нового парламентария.

Тэги: выборы

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