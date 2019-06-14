В Вологде назначили дату выборов в гордуму

Выборы депутатов вологодской городской Думы пройдут в 2019 году 8 сентября. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании парламента.

Как ранее сообщал Newsvo, в этот же день жители Вологодской области выберут губернатора, а в Грязовецком, Тотемском и Междуреченском районах пройдут дополнительные выборы депутата ЗСО. Ранее интересы избирателей Грязовецкого округа в Законодательном собрании представлял депутат Валерий Соловей. Однако он досрочно прекратил полномочия с 30 марта этого года и теперь жителям необходимо выбрать нового парламентария.