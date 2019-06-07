В Вологде загорелся выставленный на продажу дом на Набережной VI армии, 185

В Вологде горит вчера выставленный городской администрацией на продажу расселенный дом на Набережной VI армии, 185. Как пояснили Newsvo в пресс-службе областного УМЧС, сигнал о возгорании поступил около 14 часов, на месте работают пожарные расчеты.

Двухэтажный деревянный дом на Набережной VI армии, 185 был признан аварийным в 2008 году, в 2016 году его расселили, в том же году должны были снести, но этого так и не произошло. Буквально вчера администрация Вологды объявила прием заявок на аукцион по его продаже. Начальная цена - 7 500 000 рублей, при этом участок площадью 1156 кв. м продавали за 7 496 500 рублей, а цена двухэтажного нежилого здания - 3500 рублей. Важное условие: после покупки новый собственник обязуется снести здание за свой счет.

Как ранее сообщал Newsvo, в сентябре 2018 года в Вологде был введен мораторий на продажу и аренду муниципальных участков, на которых пожары в расселенных домах произошли после 1 июня 2018 года. Однако он не работает: власти выставляют на продажу уже горевшие дома. Так, ранее депутаты гордумы одобрили продажу неоднократно горевшего дома на Набережной VI армии, 149 и дома на Козленской, 17а, а чиновники администрации Вологды выставили их на продажу. Примечательно, что 17 мая, то есть после того, как стало известно о приеме заявок, дом на Набережной VI армии, 149 загорелся в третий раз. Причиной возгорания, по данным областного УМЧС, стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.



Подробнее о ситуации с пожарами в расселенных домах читайте в статье Newsvo: Мораторий на продажу сгоревших домов в Вологде не соблюдается: после пожаров на торги выставлены два дома