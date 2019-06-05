Жители Вологды жалуются на работу нового автобусного маршрута №3

В Вологде жители жалуются на работу маршрута №3, который начал курсировать в городе с 16 мая. Обратившиеся в редакцию Newsvo читатели говорят, что на остановках нет расписания и невозможно понять, когда приедет автобус. Долгое ожидание тоже результата не приносит.

Как ранее сообщала пресс-служба городской администрации, автобус № 3 должен следовать с остановками: ул. Дальняя, ул. Фрязиновская, мкр Фрязиново, ТЦ «Кит», ул. Судоремонтная, ул. Прокатова, Драмтеатр, Областная библиотека, ул. Мира, Театр для детей и молодежи, ул. Кирова, ул. Гончарная, ул. Петина, школа № 24, ст. «Витязь», ул. Поселковая, ГИБДД, ул. Гагарина у ТРЦ «РИО», рынок на Окружном шоссе, ЖК «Зеленый город».

По обращениям вологжан по пути следования автобуса обещали оборудовать как минимум пять новых остановочных пунктов.

В пресс-службе городской администрации Newsvo пояснили, что установка расписания на остановках - обязанность перевозчика. Чиновники направили частнику письмо с вопросом, почему это до сих пор не сделано. Ответа ждут на следующей неделе.



Как ранее сообщал Newsvo, конкурс на обслуживание указанного маршрута выиграло ООО «Лидер» из города Жуковского Московской области. Кроме этой фирмы, в конкурсе принимали участие ООО «АТП-35» и ООО «Перевозка пассажиров Вологда».