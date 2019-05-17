Автобусный маршрут №3 начал работу в Вологде

17.05.2019 [Общество]

В Вологде с 16 мая начал работу автобусный маршрут №3, соединяющий ЖК «Зеленый город» и улицу Дальнюю, сообщает пресс-служба городской администрации.

Автобус № 3 следует с остановками: ул. Дальняя, ул. Фрязиновская, мкр Фрязиново, ТЦ «Кит», ул. Судоремонтная, ул. Прокатова, Драмтеатр, Областная библиотека, ул. Мира, Театр для детей и молодежи, ул. Кирова, ул. Гончарная, ул. Петина, школа № 24, ст. «Витязь», ул. Поселковая, ГИБДД, ул. Гагарина у ТРЦ «РИО», рынок на Окружном шоссе, ЖК «Зеленый город».

«Мы обратились к городским властям с инициативой о включении в маршрутный лист ряда дополнительных остановок, например, на ул. Гончарная», - отметил представитель общественного совета Вологды Михаил Громов.

По обращениям вологжан по пути следования автобуса будет создано как минимум пять новых остановочных пунктов. На улице Гончарной уже установлены соответствующие дорожные знаки.

С 1 мая в Вологде также курсируют автобусы по маршруту № 49 «Бригантина - ЖК «Флагман». Более месяца вологжане пользуются автобусами, которые курсируют по маршруту № 5. Эта линия соединила мкр Прилуки и вокзал.

Как ранее сообщал Newsvo, конкурс на обслуживание указанных маршрутов выиграло ООО «Лидер» из города Жуковского Московской области. Кроме этой фирмы, в конкурсе принимали участие ООО «АТП-35» и ООО «Перевозка пассажиров Вологда».

Тэги: автобус, общественный транспорт

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