На фотоаппарат для администрации Великоустюгского района потратили 193 тысячи рублей

24.05.2019 [Общество]

Администрация Великоустюгского района купила фотокамеру Sony Alpha ILCE-7S Body за 193 320 рублей. Это деньги из районного бюджета.

Напомним, об этой госзакупке Newsvo писал 2 апреля. Местные чиновники опубликовали аукцион на покупку зеркальной фотокамеры, указав начальную цену 216 тысяч рублей. В итоге победителем аукциона был признан индивидуальный предприниматель Андрей Мирзакбаров из города Реутов Московской области. Контракт с ним был заключен 29 апреля, его подписал глава администрации Великоустюгского района Сергей Котов.

Судя по исполненным контрактам, Андрей Мирзакбаров в основном занимается поставками фотоаппаратов и другой техники органам власти в разных регионах России. Начиная с ноября 2016 года, с Мирзакбаровым было заключено контрактов на сумму почти 11 млн рублей.

По данным Newsvo из собственных источников, фотокамеру купили для местной газеты "Советская мысль", чтобы использовать в том числе для съемок, в которых участвуют глава района Александр Кузьмин или губернатор. Учредителем АНО "Редакция газеты "Советская мысль" является администрация Великоустюгского мунициального района.

Фотоаппарат Sony Alpha ILCE-7S Body с аналогичными характеристиками стоит на Яндекс.Маркете около 100 тыс. руб. - это цена без объектива. Цена указанного в госзакупке объектива Sony FE 24-240mm f/3.5-6.3 OSS (SEL24240) в разных магазинах колеблется от 51 до 84 тыс. руб. В заказанный чиновниками комплект также входит аккумулятор для фотокамеры  Sony NP-FW50 (его цена в магазинах на Яндекс.Маркете менее тысячи рублей) и штатив HAMA Delta Pro 180 (около 4 тыс. руб.).

Ранее Newsvo писал о покупке фотоаппарата Canon EOS 5D MarkIV за 150 тысяч рублей в заксобрание Вологодской области.

Тэги: чиновники, госзакупки, Великий Устюг
На анонсе использовано фото с сайта commons.wikimedia.org. Автор: 663highland - собственная работа, CC BY 2.5.

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