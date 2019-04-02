Власти Великоустюгского района хотят потратить из бюджета около 200 тысяч рублей на фотокамеру

02.04.2019 [Общество]

Недавно Newsvo писал о покупке в заксобрание Вологодской области фотоаппарата Canon EOS 5D MarkIV за 150 тысяч рублей. Оказалось, дорогие качественные камеры любят не только в областном парламенте.

Судя по сайту госзакупок, возможности бюджета Великоустюгского района еще шире, чем бюджета области - чиновники местной администрации собираются купить фотокамеру за 216 тысяч рублей (ред. - это начальная цена аукциона). Заявки на аукцион можно подвать до 11 апреля. а сам он пройдет 15 апреля. 

Согласно требованиям к закупке, это должна быть беззеркальная фотокамера со сменной оптикой (ред. - подробное описание камеры см. в галерее). Как следует из аукционной документации, обоснование начальной цены госзакупки подготовила В. А. Махина. На официальном сайта района в контактах есть Вера Алексанждра Махина - менеджер по связям с общественностью. Доставить товар нужно будет в администрации Великоустюгского муниципального района по адресу ул. Советский проспект, д. 103. Как указано на сайте госзакупок, деньги будут потрачены из бюджета Великоустюгского муниципального района.

Напомним, что Великоустюгский район возглавляет Александр Кузьмин, а администрацию района - Сергей Котов. Редакция Newsvo обращает внимание жителей района на эту закупку - она говорит о том, что деньги в районном бюджете есть.

Тэги: бюджет, чиновники

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Пропавшую в Череповце девушку-подростка нашли мёртвой в московской квартире
Контрактник из Вологодской области погиб в Сирии
Лёгкомоторный самолёт разбился под Вологдой: пилот погиб
Полиция узнала, кто издал буклеты в поддержку губернатора Вологодской области
Власти Тотемского района обманули семью приехавших в район врачей, не предоставив им жилье по соцнайму
Путин поддержал кандидатуру Кувшинникова на губернаторские выборы
Турист из Вологды разбился во Вьетнаме
Уголовное дело возбуждено по факту крушения самолёта под Вологдой
Появились фото с места крушения самолёта под Вологдой
Вологодское правительство о развитии экономики: «Побит ряд исторических рекордов»
02.04.2019 [Общество]

Власти Великоустюгского района хотят потратить из бюджета около 200 тысяч рублей на фотокамеру

299
3
02.04.2019 [Общество]

Вместо отмененного в 2016 году троллейбуса №5 в Вологде запустили рейс автобуса №5

1132
2
01.04.2019 [Общество]

Власти Тотемского района обманули семью приехавших в район врачей, не предоставив им жилье по соцнайму

7095
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

За один день около 230 человек подали заявки на получение бесплатной земли в Вологодской области
Власти Великоустюгского района хотят потратить из бюджета около 200 тысяч рублей на фотокамеру
В Вологде пьяные пассажиры угнали машину у водителя такси
В 2019 году страховое возмещение получили 190 дольщиков вологодской «Стройиндустрии»
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане во время кругосветного путешествия
Вологжанке помогли добиться доплаты к пенсии после гибели её мужа на производстве в “ТГК-2”
Мордашов покупает почти половину доли в сети гипермаркетов «Лента»
 


02.04.2019 [Экономика]

Обыски в Пожаре: льнопроизводителей в Бабаевском районе проверяет ФСБ

925
0
02.04.2019 [БлогоVO]

Сколько стоит топливо для бюджета

317
0
01.04.2019 [Обзор Прессы]

10-месячному ребенку могли занести инфекцию в центре Бакулева. Родители просят помощи у Минздрава, прокурора и президента

633
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика