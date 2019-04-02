Власти Великоустюгского района хотят потратить из бюджета около 200 тысяч рублей на фотокамеру

Недавно Newsvo писал о покупке в заксобрание Вологодской области фотоаппарата Canon EOS 5D MarkIV за 150 тысяч рублей. Оказалось, дорогие качественные камеры любят не только в областном парламенте.

Судя по сайту госзакупок, возможности бюджета Великоустюгского района еще шире, чем бюджета области - чиновники местной администрации собираются купить фотокамеру за 216 тысяч рублей (ред. - это начальная цена аукциона). Заявки на аукцион можно подвать до 11 апреля. а сам он пройдет 15 апреля.

Согласно требованиям к закупке, это должна быть беззеркальная фотокамера со сменной оптикой (ред. - подробное описание камеры см. в галерее). Как следует из аукционной документации, обоснование начальной цены госзакупки подготовила В. А. Махина. На официальном сайта района в контактах есть Вера Алексанждра Махина - менеджер по связям с общественностью. Доставить товар нужно будет в администрации Великоустюгского муниципального района по адресу ул. Советский проспект, д. 103. Как указано на сайте госзакупок, деньги будут потрачены из бюджета Великоустюгского муниципального района.

Напомним, что Великоустюгский район возглавляет Александр Кузьмин, а администрацию района - Сергей Котов. Редакция Newsvo обращает внимание жителей района на эту закупку - она говорит о том, что деньги в районном бюджете есть.