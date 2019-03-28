Фотокамера за 150 тысяч, ремонт Audi и обеды для важных персон: NewsVo изучил стратегические расходы ЗакСобрания Вологодской области

Законодательное собрание Вологодской области закупает фотоаппарат более чем за 150 000 рублей, организует обеды почти на полмиллиона и потратит около 100 000 рублей на ремонт Audi своего председателя. Естественно, делает всё это за бюджетный счёт.

Так, 5 марта 2019 года состоялся аукцион на покупку фотоаппаратуры. На единицу техники депутаты потратили 150 тысяч 924 рубля 50 копеек. Известно и какую марку должны поставить на Пушкинскую, 25. Это Canon EOS 5D MarkIV.

На сайте производителя сказано, что это камера для профессионалов с функцией кинематографической съемки.

Другой не менее интересный аукцион состоялся 12 февраля. Конкурс на «оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию служебного автомобиля Audi» выиграла компания «С-Сервис».

За свои услуги она попросила 92 тысячи 601 рубль 75 копеек. На эти деньги будут отремонтированы два фонаря в крышке багажника и четыре раза будет проведено техническое обслуживание авто.

Автомобиль Audi ЗакСобрание приобрело в 2014 году более чем за 2 млн рублей. Сейчас её использует председатель ЗСО Андрей Луценко. Против покупки машины выступал «Народный фронт». Однако, парламентарии проигнорировали возмущения активистов по поводу дороговизны иномарки.

12 марта ЗСО провело аукцион на оказание услуг по «организации питания и обслуживания участников конференций, семинаров и совещаний». На эти банкеты депутаты заложили 450 тысяч рублей.

В контракте указано, что услуги должны предоставляться по заявке заказчика. При этом необходимо, чтобы площадка для их оказания располагалась на первом этаже здания, удалённого от областного парламента не более, чем на 500 метров.

В меню обязательно должны быть холодные и горячие блюда, закуски, десерты и так далее. А обслуживающий персонал должен знать нормы и правила проведения протокольных обедов и ресторанного этикета.

Срок действия контракта: до 26 декабря 2019 года. Интересно, что компания, которая выиграла его, зарегистрирована в гостинице «Спасской».