В Череповце построят фермерский рынок с собственной мукомольней

В Череповце на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Любецкой построят рынок для продажи фермерской продукции в испанском стиле, сообщает официальный сайт мэрии.

Застройщик планирует облицевать трехэтажное здание натуральным камнем, сделать возле него большую парковку.

«Это будет здание в классическим стиле, с большими витражами, объединяющими интерьер с окружающим пространством. Здесь будет широкий ассортимент свежих фермерских продуктов высочайшего качества. На антресольном этаже можно будет перекусить в уютном пространстве, отвлечься от суеты и насладиться вкусной едой. В здании будет несколько уникальных производств, в том числе пекарное с концепцией «от зернышка до каравая», — рассказал главный архитектор проекта Алексей Богданов.

По словам представителя застрощика Владимира Кима, на территории рынка будет собственная мукомольня, фермерская продукция будет на месте проходить санитарный контроль.

Отличительной особенностью рынка станет то, что на его фасаде нет места для рекламных щитов, они не будут на нем устанавливаться.

«Проект рынка одобрили на архитектурном совете. Предусмотрено не только строительство комплекса, но и дополнительное благоустройство, в том числе парковки, тропинки, «умная остановка». На фасаде здания практически не будет рекламных конструкций. Этот рынок станет примером для подобных объектов в городе и области», — сказал главный архитектор Череповца Денис Поздняков.

Застройщик планирует завершить работы по возведению объекта к лету 2020 года.

Как ранее сообщал Newsvo, в 2019 году в Череповце появятся «умные» остановки общественного транспорта, на которых можно будет зарядить телефоны, купить чай или кофе. Проект планируют реализовать за счет бизнеса. Фирмы, которым отдадут остановки на переоборудование, выберут с помощью конкурса.