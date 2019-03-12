В Череповце появятся «умные» остановки с электронными табло

12.03.2019 [Общество]

В Череповце в 2019 году появятся «умные» остановки общественного транспорта, на которых можно будет зарядить телефоны, купить чай или кофе.

- В остановочном павильоне будут расположены usb-порты для зарядки мобильных телефонов, экраны с расписанием движения автобусов, видеонаблюдение. Также рассматривается возможность размещения там инфракрасных обогревателей и аппаратов для продажи чая и кофе, чтобы ожидание общественного транспорта даже в лютые морозы было комфортным. В павильоне также будут предусмотрены места для размещения рекламы, - написала на своей странице в соцсети мэр города Елена Авдеева.

В пресс-службе мэрии корреспонденту Newsvo пояснили,  что проект планируют реализовать в Череповце в 2019 году за счет бизнеса. Фирмы, которым отдадут остановки на переоборудование, выберут с помощью конкурса.

В мэрии предполагают, что проект поддержат владельцы магазинов и торговых центров, расположенных в непосредственной близости от остановок. Владельцы «умных» остановочных пунктов также смогут размещать на них рекламу, для нее будет отведено специальное место.

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