После протестов в Екатеринбурге власти предложили жителям выбрать место для храма

По результатам сбора заявок власти Екатеринбурга обещают провести рейтинговое голосование, на котором жители смогут выбрать площадку для нового храма.

Администрация Екатеринбурга начала сбор предложений жителей по возможным площадкам для строительства храма Святой Екатерины. Этому предшествовали несогласованные протесты, которые в течение нескольких дней проводили жители, выступающие за сохранение сквера у Театра Драмы, где собрались строить храм.

Теперь это решение пообещали пересмотреть. По результатам сбора заявок власти Екатеринбурга обещают провести рейтинговое голосование, на котором жители смогут выбрать площадку для нового храма.

Напомним, несанкционированная акция против строительства храма в сквере началась в Екатеринбурге13 мая - в тот день вечером туда пришли около двух тысяч человек. Были задержаны несколько десятков человек. Храм Святой Екатерины хотят построить взамен одноименного собора, который разрушили в 1930 году. Однако он находился не на месте нынешнего сквера, а на площади, которая сейчас носит название Труда. Протестующие обращали внимание на то, что в городе и так мало зелени - они выступили против вырубки деревьев и уничтожения одного из немногочисленных мест для прогулок в городе.

Строительством храма занимается ООО «Храм Святой Екатерины». По данным РБК, спонсоры строительства — Русская медная компания Игоря Алтушкина и Уральская горно-металлургическая компания Андрея Козицына.

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