В Екатеринбурге продолжается несанкционированная акция против строительства храма в сквере

16.05.2019 [Общество]

В Екатеринбурге с 13 мая продолжается несанкционированная акция против строительства храма в сквере у Театра Драмы. По данным РБК, 15 мая были задержаны еще 70 участников акции. 

© РИА Новости / Павел Лисицын

Храм Святой Екатерины хотят построить взамен одноименного собора, который разрушили в 1930 году. Однако он находился не на месте нынешнего сквера, а на площади, которая сейчас носит название Труда. Протестующие хотят сохранить сквер, гоовря, что в городе и так мало зелени. Губернатор Евгений Куйвашев сказал, что заявка на возведение храма на самой площади была отклонена, добавив, что эти акции протеста незаконны

Строительством храма занимается ООО «Храм Святой Екатерины». Спонсор строительства — "Русская медная компания", которая работает в сфере металлургии.

Власти Екатеринбурга отказались остановить строительство. Чиновники утверждают, что началу работ предшествовали общественные слушания и голосование. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают оправданными задержания протестующих против храма в Екатеринбурге, передает Интерфакс.

Протесты начались после того, как в ночь на понедельник, 13 мая, место в сквере на набережной Рабочей Молодежи в центре Екатеринбурга огородили для строительства храма. Вечером туда пришли около двух тысяч человек, выступающих против строительства. Позже они сломали временные заграждения, начались столкновения между сторонниками и противниками строительства. Среди сторонников храма были члены клуба единоборств. 

14 мая к месту строительства пришли две тысячи человек, начались стычки с сотрудниками ОМОНа, были задержаны более 20 человек. На следующий день в сквере прошел флешмоб против строительства храма, протестующие использовали вспышки фотокамер и фонарики. В протестах участвовали порядка пяти тысяч человек, пишет "Новая газета". За эти вечер и ночь полиция задержала уже 70 человек, более 20 участников были арестованы.

15 мая в храмы и церкви Екатеринбурга поступили сообщения о «минировании», сообщает Znak.com.


Видео: newstube.ru

Напомним, что в этом году жители Молочного в Вологде отстояли зеленую зону в березовой роще, не одобрив строительство там храма. В итоге храм возведут на пустыре в центре студенческого городка, недалеко от поселковой администрации. 

Тэги: религия, церковь, протесты

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