Жители Молочного отстояли зеленую зону в березовой роще, не одобрив строительство там храма

21.03.2019 [Общество]
Жители Молочного отстояли зеленую зону в березовой роще, не одобрив строительство там храма

Березовую рощу на улице Октябрьской в Молочном внесли в перечень зеленых зон Вологды, соответствующее решение было принято на сегодняшней сессии Гордумы. Роща получила статус сквера.

- Это исторически сложившаяся березовая роща, которая является местом отдыха и досуга жителей поселка. В течение двух лет они обращались ко мне, чтобы включить эту территорию в перечень парков, садов и скверов. Для чего это нужно? Придание статуса зеленой территории подразумевает за собой благоустройство этой территории, содержание, уборку мусора, кронирование деревьев и так далее. Помимо всего прочего, оно дает жителям уверенность, что это место не будет застроено, использовано по какому-то другому назначению, - рассказал журналистам глава Вологды Юрий Сапожников.

По его словам, теперь общая площадь зеленых зон в Вологде – 410 гектаров.

Ранее озвучивалась идея строительства в роще нового храма Архангела Михаила, однако инициативная группа жителей и уроженцев поселка выступила за сохранение зеленой зоны. В итоге, по данным новостного сайта городской администрации, храм возведут на пустыре в центре студенческого городка, недалеко от поселковой администрации. Земельный участок, выделенный городскими властями, был освящен митрополитом Игнатием еще в 2016 году. В октябре 2018 года на месте будущего храма установили поклонный крест.

Тэги: зеленая зона, церковь
Фото со страницы главы Вологды Юрия Сапожникова

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