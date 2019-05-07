Аварийный расселенный дом на Набережной VI армии, 175 в Вологде после пожара сняли с торгов, сообщает пресс-служба городской администрации.

- 6 мая был подписан протокол об отмене торгов, объект снят с продажи. Информация передана в Вологодскую городскую Думу и главе города, а также в прокуратуру Вологды. Приватизация будет невозможна до того момента, пока нам не станут известны все обстоятельства происшествия. То есть на данный момент взята пауза, продать земельный участок будет невозможно. Таким образом, мы будем разбираться с каждым случаем пожаров в домах, выставленных на приватизацию, - прокомментировал заместитель мэра Вологды, начальник правового управления администрации города Вологды Роман Трикоз.

Как ранее сообщал Newsvo, 25 апреля на заседании гордумы депутаты проголосовали за включение дома в план приватизации на 2019 год. Согласно решению городского парламента, начальная цена дома с земельным участком – 7,5 млн рублей (сам дом оценили в 3500 рублей, а участок площадью 1156 квадратных метров – в 7 496 500 рублей).

Однако уже через пять дней, 30 апреля, дом подожгли. К моменту прибытия пожарных здание уже горело открытым пламенем.

Чтобы избежать таких поджогов, в сентябре 2018 года в Вологде ввели мораторий на продажу и аренду муниципальных участков, на которых сожжены расселенные дома. Закон, принятый депутатами гордумы, касается участков, на которых после 1 июня 2018 года произошли пожары. Правда, как пояснили в пресс-службе городской администрации, дом на Набережной не попадает под действие моратория.

- Так как процесс приватизации объекта уже начался, он не подпадает под действие моратория, в итоге власти приняли решение взять на контроль все процессы связанные с продажей дома, до его полного сноса. Здание было снято с торгов, - говорится в пресс-релизе.

Мы направили в пресс-службу городской администрации вопрос, почему тогда депутаты одобрили инициативу администрации Вологды выставить на аукцион дом на Козленской, 17а, который два раза горел в августе 2018 года. Ведь в этом случае еще до запуска процесса приватизации было ясно, что дом уже пострадал от огня и попадает под действие моратория.