В Вологде горит деревянный дом на Набережной VI армии, 175

Фото Андрея Ястребова

В Вологде загорелся расселенный аварийный дом на Набережной VI армии, 175. Сигнал о возгорании поступил на пульт «01» сегодня в 13.45. Как пояснили в пресс-службе областного УМЧС, к моменту прибытия первых пожарных подразделений деревянное двухэтажное здание горело уже открытым пламенем. NewsVo напоминает, что теперь его нельзя будет продать, поскольку в Вологде был введен мораторий на продажу участков, на которых сожжены расселенные дома.

Отметим, что буквально недавно городская администрация решила продать этот дом вместе с земельным участком. Новый собственник должен был снести постройку. 25 апреля на заседании гордумы депутаты проголосовали за включение дома в план приватизации на 2019 год.

Согласно решению городского парламента, начальная цена дома с земельным участком – 7,5 млн рублей (сам дом оценили в 3500 рублей, а участок площадью 1156 квадратных метров – в 7 496 500 рублей).

Как ранее сообщал Newsvo, в сентябре 2018 года в Вологде ввели мораторий на продажу и аренду муниципальных участков, на которых сожжены расселенные дома. Закон, принятый депутатами гордумы, касается участков, на которых после 1 июня 2018 года произошли пожары. Судя по всему, после пожара дом на Набережной VI армии продать уже не смогут.

«Мы поддержали инициативу мэра города на отчуждение земельных участков, где постройки в указанный срок уничтожены огнем. Данное решение не ущемляет права третьих лиц, так как распространяется только на объекты, где имеется муниципальная собственность. То есть теперь недобросовестные граждане, которые готовили себе заявку на участие в конкурсе на приватизацию того или иного объекта и подожгли дом накануне, не смогут воспользоваться плодами своих трудов. У администрации не будет возможности совершать с этой землей действия - ни сдать в аренду, ни продать», - пояснял тогда глава города Вологды Юрий Сапожников.

В 2016 году NewsVo писал о том, что жильцов этого и двух соседних деревянных домов на Набережной VI Армии буквально заставляют «улучшить» свои жилищные условия. Людей расселяли принудительно, свои дома ни ветхими, ни аварийными они не считали. Наоборот, аварийное, по их мнению, то жилье, которое городские власти предоставили им взамен – в Узком переулке.

Тем временем, в нарушение моратория мэра на продажу горевших расселенных домов, городские депутаты одобрили инициативу администрации Вологды выставить на аукцион дом на Козленской, 17а, который два раза горел в августе 2018 года.