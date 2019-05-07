Полиция пыталась обжаловать решение суда, который не стал наказывать Евгения Доможирова за расставление колонок на митинге в Вологде

07.05.2019 [Общество]

Полицейские не смогли обжаловать решение Вологодского городского суда, который подтвердил, что расставление колонок на митинге не приравнивается к его организации. Напомним, об этом иске в суд со стороны полиции Newsvo писал 20 марта.

Митинг против "мусорной" реформы прошел 3 февраля в гайд-парке на улице Воровского. Его организатором был Евгений Лапин: он открывал и закрывал митинг, у него был бейдж организатора, а также именно он вел переписку с администрацией города по поводу этого митинга. Во время акции молодой человек предложил Евгению Доможирову вести митинг, и тот выполнял эти функции. При этом ведение мероприятия, в частности, представление собравшимся выступающих, не является его организацией.

Между тем, полиция обратилась в суд с иском о привлечении к ответственности Евгения Доможирова за организацию этого митинга. Полицейские составили протокол на Евгения Доможирова по ст. 20.2 ч.8 КоАП о нарушении во время проведения митинга (ред. - ч. 8 ст. 20.2. КоАП РФ подразумевает повторное нарушение). Аргументируя свои действия в суде, правоохранители говорили, что поскольку Доможиров расставлял колонки и устанавливал флаги, а также был ведущим, то он и является организатором. Флаги в сугробах и другие доводы не показались судье основанием для привлечения человека к ответственности с учетом наличия документальных доказательств того, что организатором митинга был Евгений Лапин. Дело в отношении Евгения Доможирова было прекращено.

Однако такое решение не удовлетворило полицейских – 7 мая они попытались обжаловать его в Вологодском областном суде. Как сообщает группа движения «Вместе», судья спросила правоохранителей, нет ли новых доводов в обоснование вины Евгения. «Их нет», - ответил полицейский, составлявший протокол.

- Решением судьи Мальцевой жалоба полиции отклонена. Решение вступило в законную силу: дело прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения, - пишут в группе движения «Вместе».

 

Тэги: митинги

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