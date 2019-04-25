7-летний Степан, избитый в семье опекуна в Вологде, скончался

25.04.2019 [Происшествия]

7-летний мальчик Степа, избитый в семье опекуна в Вологде, скончался сегодня днем. Женщине-опекуну предъявлено новое обвинение по более тяжкой статье Уголовного кодекса.

- Сегодня в 13.15 наш Степа ушел на небо...Бог забрал его к себе... Вся информация появится на стене позже....сейчас просто шок...Прости нас всех малыш, что не спасли и не уберегли.., - пишут активисты в группе "Помощь Степану" в соцсети.

- Мы до последнего надеялись, что он сможет победить смерть и встанет на ноги. Мальчик отчаянно боролся за жизнь. Были предприняты все усилия для того, чтобы Стёпа выздоровел. Его ситуацией занимались лучшие врачи, в том числе из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Леонида Рошаля. Ведущие специалисты из федеральных клиник Минздрава России регулярно проводили телемедицинские консультации по определению тактики дальнейшего обследования и лечения ребенка. Они  приезжали в вологодскую больницу, в которой находился мальчик, для проведения очных консультаций. Но, к сожалению, даже лучшие врачи не всесильны…, - отметил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Как ранее сообщал Newsvo, инцидент произошел в областной столице 10 августа 2018 года. В реанимацию из квартиры по месту жительства был госпитализирован жестоко избитый приемный ребенок. Кроме того, медики обнаружили у него следы побоев, нанесенных ранее. У мальчика были сломаны ребра и черепно-мозговая травма. Следователям приемная мать сказала, что якобы нашла избитого мальчика, вернувшись с работы. С августа 2018 года ребенок лежал в больнице, состояние его было тяжелым. Все эти месяцы мальчик находился в искусственной коме.

В августе следователи возбудили уголовное дело п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего лица). Однако позже в релизах следственного комитета РФ стала фигурировать другая статья - п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание). По этой статье обвиняется супруг Юлии Блохиной.

Выяснилось, что опекуном мальчика с марта 2017 года является его двоюродная сестра, и, помимо пострадавшего, в семье еще трое ее малолетних детей (трех, шести и тринадцати лет). По версии следствия, Юлия Блохина и ее супруг Евгений, являясь приемными родителями 6-летнего Степана, с 23 июля по 10 августа 2018 года систематически наносили побои мальчику. Им предъявлено обвинение в истязании ребенка, мужчина арестован, женщине избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Как сообщает Следственный комитет РФ, после смерти Степана истязавшей его Юлии Блохиной предъявлено новое обвинение по более тяжкой статье Уголовного кодекса – «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111). Женщине также инкриминируются преступления, предусмотренные ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 125 УК РФ (оставление ребенка в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

История получила широкую огласку, о ней рассказали в программе "Прямой эфир" на телеканале "Россия".

Ранее главное управление следственного комитета России сообщило, что сотрудница органов опеки подделывала акты о проверке условий жизни мальчика в семье. 

- На основании имеющихся у следствия доказательств теперь уже бывшему начальнику управления социальной защиты, опеки и попечительства администрации города Вологды Григорию Полякову предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенка, существенное нарушение прав и законных интересов граждан (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Специалисту отдела Раисе Понидаевой инкриминируется совершение двух фактов должностного подлога (ч. 2  ст. 292 УК РФ), - сообщает Следственный комитет РФ.

В конце августа в региональном следственном управлении сообщили, что в избиении подозревается не приемная мать, а ее 13-летняя дочь. При этом телесные повреждения на теле ребенка разной степени давности. Однако потом дело передали в центральный следственный комитет, и с тех пор информация о возможной причастности к избиениям девочки-подростка больше в пресс-релизах не фигурировала. По неподтвержденным данным из соцсети, девочка находилась на принудительном лечении в психиатрической больнице, но уже отпущена домой и на учете не состоит.

Все новости о ходе расследования читайте в сюжете на нашем сайте.

Тэги: насилие, жестокость, дети
Сюжет: избиение 6-летнего Степана

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