В Череповце пьяный пенсионер уснул с сигаретой и устроил пожар в квартире

23.04.2019 [Происшествия]

Пьяный 61-летний житель Череповца уснул на диване с сигаретой и устроил пожар в квартире.

Инцидент произошел накануне в 23.45 в одной из комнат пятиэтажки на улице Металлургов. Пожарные прибыли на место через пять минут после вызова, в 0.06 возгорание было уже ликвидировано, сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Огонь повредил диван и внутреннюю отделку комнаты. Хозяин квартиры госпитализирован стермическими ожогами лица и верхних дыхательных путей, отравлением угарным газом тяжелой степени.

Отметим, что в Вологодской области каждый месяц происходит несколько пожаров из-за неосторожного курения, иногда со смертельным исходом. Так, 6 апреля погиб 58-летний житель поселка Майский в Вологодском районе, 11 апреля - жена курившего пенсионера в поселке Семигородняя Харовского района, сам он был доставлен в больницу с ожогами.

Тэги: курение, пожар

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