В Харовском районе из-за сигареты сгорел дом: погибла жена курившего мужчины

В поселке Семигородняя Харовского района накануне утром сгорел одноэтажный двухквартирный дом на улице Полярной, 9.

Вызов пожарным поступил около 9:26, потушить огоньл удалось к 12:30. Как сообщает областное УМЧС, дом уничтожен огнем. Кроме этого, повреждены баня и дровяник. 59-летняя хозяйка квартиры, где вспыхнул огонь, погибла. 60-летний мужчина (предположительно, ее муж) получил ожоги лица, головы и рук.

По предварительным данным областного УМЧС, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем при курении со стороны пострадавшего.

